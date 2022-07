Vaterpolisti začeli priprave na evropsko prvenstvo

Žal reprezentanca ni v polni zasedbi, nekateri so se pripravam pridružili kasneje, ostali so sodelovanje v njej odpovedali, poroča Zveza vaterpolskih društev Slovenije (ZVDS). Slovenska izbrana vrsta je že v ponedeljek opravila prvi trening. Prvo tekmo v pripravljalnem obdobju bodo 27. julija, ob 19.00, z gostitelji EP reprezentanco Hrvaške odigrali v Kranju. Prvi konec tedna v avgustu pa se reprezentanti odpravljajo na priprave na Slovaško.

Na prvem treningu reprezentanca ni bila v polni zasedbi, saj so se nekateri zaradi službenih obveznosti ostalim pridružili kasneje, nekateri pa so sodelovanje odpovedali. Prvi trening so izpustili Marko Prcać, Martin Puš, Gašper Žurbi in Marko Blažić, ki so se priprav udeležili od četrtka dalje. Nastop pa sta odpovedala Andraž Pušavec in Matija Bernard Čanč. Zapleti so prav tako nastali pri pridobivanju državljanstva za Vukašina Stefanovića, toda v vodstvu Zveze vaterpolskih društev Slovenije bodo naredili vse, da bo najboljši strelec slovenske lige lahko nastopil v Splitu.

»Da bomo lahko številčno normalno delali, se bodo pripravam pridružili še nekateri igralci iz kranjskega kluba. Vsekakor pa bom ostal pri svojih načelih, se pravi, da bo o potnikih v Split ob kakovosti odločala tudi prizadevnost na treningih. Imamo kar nekaj igralcev, ki znajo igrati vaterpolo, je pa res, da nimamo neomejenega kadra, kot v nekaterih najmočnejših reprezentancah. Veseli me, da je pri mlajših igralcih prisotna želja po napredovanju, ampak to ni vedno dovolj,« je dejal Krištof Štromajer, selektor slovenske reprezentance. Dodal je še, da bo tekmovanje na evropskem prvenstvu zelo naporno, saj reprezentanco v desetih dneh čaka pet tekem, na stopnji, na kateri večina še ni igrala.