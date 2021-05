Večina Japoncev še vedno proti OI v Tokiu

Po raziskavi, ki jo je objavila japonska tiskovne agencije Kyodo News, je večina Japoncev še vedno za odpoved olimpijskih iger v Tokiu letos poleti zaradi pandemije novega koronavirusa. Za odpoved se je opredelilo 59,7 odstotka anketiranih, kar je sicer manj kot aprila, kaže raziskava Kyodo News.



Ugotovili so, da je 25,2 odstotka vprašanih Japoncev za to, da bi OI potekale brez občinstva, 12,6 odstotka pa je reklo, da bi se morale igre odvijati z omejenim številom gledalcev.



V prejšnjih raziskavah je bila večinska podpora odpovedi celo bolj izrazita. Kar 72 odstotkov Japoncev se je izreklo za odpoved ali preložitev olimpijskih in paraolimpijskih iger po anketi, ki so jo opravili sredi aprila.



Guvernerki Tokia Juriki Koike je bila v petek predstavljena peticija z več kot 350.000 podpisi za odpoved OI. Zahtevajo zaščito življenj ljudi zaradi koronavirusa in ne izvedbe OI. Obisk predsednika Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) Thomasa Bacha na Japonskem, načrtovan za 17. in 18. maj, je bil pred kratkim preložen zaradi izrednih razmer.



OI so bile že prestavljene za eno leto, začetek je predviden 23. julija. Junija želijo japonski olimpijski organizatorji in MOK odločiti o številu gledalcev, ki pa bodo lahko le domači, za tuje so že pred meseci odločili, da jih ne bo. Japonci se pritožujejo tudi zaradi počasnega napredka pri cepljenju, doslej so cepili le tri odstotke od približno 125 milijonov prebivalcev.

