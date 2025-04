Olimpija zaradi Horaka ostro nad zvezo: HZS postaja sama sebi namen

Potem ko so iz Hokejske zveze Slovenije (HZS) danes sporočili, da češki vratar Olimpije Ljubljane Lukaš Horak, ki je v sredo dobil slovensko državljanstvo, na naslednji finalni tekmi še ne bo nastopil kot Slovenec, so se popoldne odzvali še pri ljubljanskem klubu. Navedbe HZS so zanikali in zatrdili, da so si želeli igralca prijaviti kot Slovenca.

»V HK Olimpija Ljubljana odločno zavračamo navedbo HZS, da Horaka nismo želeli prijaviti kot slovenskega igralca za finale DP. Klub si je prizadeval, da bi Lukaš v finalu zaigral kot domači igralec in aktivno delal na prijavi. Predstavniki HZS pa so se zavestno izogibali komunikaciji in s tem zavlačevali postopke. Po včerajšnjem ignoriranju pozivov predstavnikov kluba s strani HZS je bila kaplja čez rob današnje pokroviteljsko sporočilo za javnost. Sosledje dogodkov krovne organizacije dojemamo kot načrtno, slabonamerno in nepotrebno provokacijo.«

»V HK Olimpija Ljubljana v dejstvu, da bi Horak kot slovenski državljan zaigral v finalu državnega prvenstva vidimo pomembno simbolno gesto, ki bi poudarila njegovo osebno in športno zavezanost Sloveniji ter dodala še večjo težo finalni tekmi. Odločitev, da igralec v tako ključnem trenutku ne sme nastopiti kot slovenski igralec, ne izraža "fair playa", temveč pomeni zamujeno priložnost, da bi skupaj obeležili športne vrednote z občutkom pripadnosti in spoštovanja do države, ki jo je Horak izbral za svoj novi športni dom. Seveda pa omenjena zadeva ni edina zamujena priložnost naše krovne organizacije, ki zaradi takšnih dogodkov postaja sama sebi namen.«

HZS je danes sicer sporočila, da pozdravlja sklep slovenske vlade, da Horaku podeli slovensko državljanstvo, obenem pa, kot so zapisali, pozdravila tudi odločitev vodstva HK Olimpija, da Horaka do izteka 48 ur pred drugo tekmo finala končnice za naslov prvaka ne prijavi kot slovenskega igralca.

To so pri zvezi utemeljili s pojasnilom, da "omenjena odločitev vodstva zmajev v tako občutljivem trenutku, kot je finale končnice državnega prvenstva, sledi načelom fair playa". Horak, ki v ljubljanskem klubu igra od leta 2023, pogodbo pa ima še do sezone 2026/27, bo s pridobitvijo slovenskega državljanstva lahko igral tudi za slovensko reprezentanco na mednarodnih tekmovanjih.