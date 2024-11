Velika priložnost za Nejca in Alena, ki si želita zmagati v slogu

Vrhunski slovenski boksar Nejc Petrič, ki je lani zablestel z osvojitvijo naslova evropskega podprvaka v konkurenci mlajših članov (do 22 let), že komaj čaka na svoj prvi profesionalni dvoboj, ki ga bo imel drevi v dvorani Kodeljevem. Ne dvomi, da bo uspešno prestal ognjeni krst v poklicnem ringu. Boksarski spektakel (Golden Gloves Fight Night 1), kakršnega v Ljubljani že dolgo ni bilo, se bo začel ob 19. uri.

»Štejem si v veliko čast, da bom boksal v glavni borbi. To je velika priložnost in storil bom vse, da jo bom čim bolje izkoristil,« je povedal 22-letni član ljubljanskega kluba Golden Gloves Gym, varovanec trenerja Andraža Ciuhe, ki prireja spektakel. Ob tem je Petrič samozavestno napovedal, da bo svojega gruzinskega tekmeca Dimitrija Ciklaurija (1 zmaga, 4 porazi) v dvoboju velterske kategorije (do 66,678 kg) premagal s prekinitvijo v tretji rundi.

Nejc Petrič je s srebrno kolajno na lanskem evropskem prvenstvu do 22 let v Budvi poskrbel za enega od največjih uspehov slovenskega (olimpijskega) boksa. FOTO: Dejan Javornik

O uspehu je prepričan tudi njegov klubski kolega Alen Šišić, ki bo svojo tretjo zaporedno profesionalno zmago v srednji kategoriji (do 72,6 kg) lovil proti Srđanu Nikoliću iz BiH (4 zmage, 10 porazov). »Pripravljen sem dobro in nimam treme. Želim si zmagati v slogu!« je poudaril 27-letni Ljubljančan in pristavil: »V ringu bom sam, toda v kotu bom imel svojo ekipo, na tribunah pa navijače.«

Od naših profesionalcev bodo na Kodeljevem danes boksali še Arber Elshani, Miha Hribovšek, Ilja Liščuk, Aljaž Šircelj in Aljaž Venko, zanimiv bo tudi ljubljanski »amaterski« derbi med težkokategornikoma Gregorjem Škrjancem in Gregorjem Starašiničem.