Razlika v starosti je naredila svoje, Paul prepričljivo premagal Tysona

Kar so mnogi napovedovali, se je tudi uresničilo. Razlika v starosti je naredila svoje. Ameriški spletni zvezdnik Jake Paul, ki se vse bolj dokazuje v boksu, je v težko pričakovanem obračunu po soglasni sodniški odločitvi premagal slovitega rojaka Mika Tysona.

»Železni Mike«, ki je 30. junija praznoval 58. rojstni dan, je bil 31 let mlajšemu tekmecu kos le v uvodni in morda še drugi rundi. Zatem je pobudo v ringu sredi nabito polnega štadiona AT&T v Arlingtonu v svoje pesti prevzel Paul, ki do konca Tysonu ni več dovolil, da bi ga resneje ogrozil.

Po dvoboju je Jake Paul objel Mika Tysona. FOTO: Timothy A. Clary/AFP

Malo pred koncem dvoboja, ki je trajal osem rund, je prenehal boksati in se začel iz velikega spoštovanja klanjati pred nekdanjim šampionom težke kategorije. O zmagovalcu ni bilo dvoma, sodniki so z 79:73, 80:72 in 79:73 točkovali v korist 27-letnika iz Clevelanda, ki je tako v svojo korist odločil še enajsti profesionalni obračun. Izgubil je le enkrat.

Mike Tyson je le v uvodnih dveh rundah nekajkrat spomnil na svoje zlate čase. FOTO: Christian Petersen/AFP

Ker je začelo Tysonu hitro zmanjkovati moči, dvoboj, za katerega naj bi si boksarja razdelila 80 milijonov dolarjev, ni navdušil ljubiteljev tega borilnega športa. Proslavil se ni niti Netflix, saj so se številni gledalci po vsem svetu pritoževali zaradi velikih težav med spremljanjem prenosa.

Tesna zmaga irske šampionke Katie Taylor

Zato pa sta pred glavnim spopadom večera v Arlingtonu navdušili boksarki, Irka Katie Taylor in Portoričanka Amanda Serrano, ki sta tudi v povratnem obračunu prikazali vrhunsko predstavo. Še drugič – tokrat po točkah s 95:94, 95:94 in 95:94 – je zmagala Taylorjeva, ki je na ta način ubranila naslove svetovne prvakinje v superlahki kategoriji po različicah IBF, WBC in WBO. Toda ni jih malo, ki menijo, da bi si Amanda Serrano za prikazano tokrat zaslužila najmanj neodločen izid.