Velika samozavest in povezanost sta jih izstrelili na vrh

Člansko odbojkarsko reprezentanco naslednji mesec čaka evropsko prvenstvo, kjer bodo fantje selektorja Alberta Giulianija branili naslov starocelinskih podprvakov. Njihovi mlajši kolegi pa so na nedavnem EP do 17 let osvojili zlato odličje. Najboljši igralec tekmovanja je bil Miha Okorn, ki je pojasnil ozadje žlahtnega uspeha, pa tudi drugače je mladi up izjemno zanimiva osebnost.