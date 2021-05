Velika večina Japoncev za odpoved iger

Vse več Japoncev nasprotuje izvedbi OI. FOTO: Kazuhiro Nogi/AFP

Več kot 80 odstotkov Japoncev nasprotuje izvedbi olimpijskih iger v Tokiu to poletje, kaže danes objavljena anketa časnika Asahi Shimbun manj kot deset tednov pred začetkom iger. Novica prihaja po petkovem vnovičnem podaljšanju izrednih razmer zaradi koronskih okužb v številnih delih Japonske, tudi prestolnici Tokiu.Poročilo dnevnika Asahi Shimbun po poročanju francoske tiskovne agencije AFP kaže, da si 43 odstotkov anketirancev želi dokončno odpoved iger Tokio 2020, ki so jih marca lani zaradi koronske pandemije preložili za leto dni. Nadaljnjih 40 odstotkov vprašanih pa si želi novo preložitev olimpijskih bojev.Gre za občutno povečanje tistih, ki si želijo OI odpovedati, glede na isto raziskavo izpred meseca dni, še poroča AFP. Le 14 odstotkov vprašanih podpira igre to poletje, prejšnji mesec je bilo takšnih 28 odstotkov Japoncev.Če bodo tokijski prireditelji igre izpeljali, je 59 odstotkov vprašanih proti gledalcem na olimpijskih tekmah, 33 odstotkov vprašanih si želi zmanjšano število gledalcev, le tri odstotke pa je za gledalce v običajnem obsegu. Ankete zadnje mesece kažejo, da je večina Japoncev proti olimpijskim igram to poletje.V drugi anketi agencije Kyodo News, ki je bila objavljena v nedeljo, je 59,7 odstotka prebivalstva podpiralo odpoved OI, vendar nadaljnje preložitve ni bilo med možnimi odgovori. Olimpijski organizatorji sicer mirijo domačo javnost, da imajo pripravljene stroge protivirusne ukrepe, redno testiranje vseh udeležencev iger ter prepoved obiska tujih navijačev, zato bodo po njihovem igre povsem varne.Vendar pa anketa Kyodo News kaže, da se kar 87,7 odstotka vprašancev boji, da bi prihod olimpijcev in njihovih spremljevalcev na Japonsko še poslabšal razmere glede koronavirusa. Japonska se trenutno bori s četrtim valom okužb, zaradi katerega je tamkajšnje zdravstvo pod velikim pritiskom.