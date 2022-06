Verstappen v zadnjih krogih trpel in užival hkrati

Red Bullov dirkaški zvezdnik Max Verstappen je slavil še šesto letošnjo zmago v formuli 1, potem ko je v svojo korist odločil tudi veliko nagrado Kanade. Po hudem boju je za seboj pustil Španca Carlosa Sainza mlajšega (Ferrari), tretje mesto pa je osvojil Britanec Lewis Hamilton (Mercedes).

Nizozemski as se je tako veselil 26. zmage v kraljevskem avtomobilističnem razredu, s katero se je na devetem mestu večne lestvice odlepil od Britanca Jima Clarka in Avstrijca Nikija Laude, ki sta jih zbrala po 25. »Varnostni avtomobil mi ob koncu ni bil ravno v pomoč. Moral sem dati vse od sebe, da sem za seboj zadržal Carlosa. V zadnjih krogih sem trpel in užival hkrati,« je priznal Verstappen.

Rezultati dirke formule 1 v Montrealu: 1. Verstappen (Niz, Red Bull), 2. Sainz ml. (Špa, Ferrari) + 0,993, 3. Hamilton (VB, Mercedes) 7,006, 4. Russell (VB, Mercedes) 12,313, 5. Leclerc (Mon, Ferrari) 15,168, 6. Ocon (Fra, Alpine) 23,890, 7. Alonso (Špa, Alpine) 24,945, 8. Bottas (Fin, Alfa Romeo) 25,247.

Naslednja dirka bo 3. julija v Silverstonu.