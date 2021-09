Verstappnu na domači dirki najboljši startni položaj

Nizozemski dirkač formule 1 Max Verstappen (Red Bull) je bil najhitrejši v kvalifikacijah pred veliko nagrado Nizozemske v Zandvoortu. S časom 1:08,885 je bil za vsega 38 tisočink sekunde hitrejši od vodilnega v skupnem seštevku, Britanca Lewisa Hamiltona. Tretji je bil Finec Valtteri Bottas (oba Mercedes). To je bil jubilejni deseti najboljši startni položaj za 23-letnega Nizozemca, na dirki pa bo lovil 17. zmago in prvo na domači dirki. VN Nizozemske in steza v Zandvoortu se namreč po 36 letih vrača v koledar svetovnega prvenstva.



V skupni razvrstitvi je po 12 dirkah v vodstvu Hamilton. Britanec je do zdaj zbral 202,5, drugouvrščeni Verstapen pa 199,5 točke. Na tretjem mestu je Lando Norris (McLaren-Mercedes) s 113 točkami. Mladi Britanec je danes ostal zunaj najboljše deseterice, potem ko ni mogel izboljšati časa zaradi dveh nesreč Kanadčana Nicolasa Latifija (Williams). Zaradi tega so morali varnostniki dvakrat izobesiti rdečo zastavo in predčasno končati drugi del kvalifikacij. Latifi jo je odnesel brez poškodb. Dirka bo na sporedu jutri ob 15. uri.

