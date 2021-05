Vse hitrejša na poti do žlahtnega cilja v Tokiu

Med dekleti je zmagala Poljakinja Aleksandra Miroslaw. FOTO: Jeffrey Swinger/Usa Today Sports

Najboljša Poljakinja in Indonezijec

je na tekmi svetovnega pokala v športnem plezanju v Salt Lake Cityju v disciplini hitrost prvič v karieri preskočila kvalifikacijski krog ter se prebila v izločilne boje. Prva slovenska kandidatka za olimpijsko kolajno avgusta v Tokiu je v osmini finala nato osvojila 15. mesto. Garnbretova je bila edina slovenska predstavnica v hitrosti na drugi tekmi svetovnega pokala v mestu ob Velikem slanem jezeru v ameriški zvezni državi Utah. Hitrost kot disciplina bo skupaj z balvani in težavnostjo del olimpijske kombinacije na letošnjih poletnih OI na Japonskem.Slovenka je v kvalifikacijah hitrosti na 15 metrski steni s fiksnimi oprimki vpisala čas 8,36 sekunde, kar je zadoščalo za sedmi čas kvalifikacij. V izločilnih bojih je bila Slovenka nosilka, a ni ponovila predstave iz kvalifikacij. S časom 14,47 je bila 15. od 16 udeleženk osmine finala. Petnajsto mesto je njen najboljši dosežek v hitrostnem plezanju. Pred tem je v tej disciplini športnega plezanja, ki v Sloveniji nima tradicije, bila 23. na svetovnem prvenstvu pred dvema letoma v Hačiodžiju. Garnbretova se je v kvalifikacijah na tekmah prvič spustila pod mejo devetih sekund. V drugih dveh disciplinah, ki tvorita olimpijsko kombinacijo, balvanskem in težavnostnem plezanju, je 22-letnica že zdaj skoraj brez konkurence.Zmagala je Poljakinja(7,38), ki je v velikem finalu ugnala domačinko. Presenečenje je tekmovalka na tretjem mestu, to je osvojila Japonka, ki je bila v malem finalu boljša od Poljakinje. Nonaka bo v Tokiu neposredna tekmica Garnbretove za olimpijsko odličje. Garnbretova bo v Salt Lake Cityju nastopila drevi tudi v kvalifikacijah balvanov.Korošica je sezono svetovnega pokala odprla aprila z zmago v balvanskem plezanju v Meiringenu v Švici. Naslednjo balvansko tekmo, ki je bila v Salt Lake Cityju, je izpustila, saj sta se s trenerjemodločila, da bo pred OI tekmovala le na enem tekmovanju v svetovnem pokalu na mesec. V hitrosti v moški konkurenci je v Salt Lake Cityju slavil Indonezijec, drugi je bil njegov rojak, ki je v kvalifikacijah s 5,258 sekunde postavil nov svetovni rekord v hitrostnem plezanju.