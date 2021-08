Vsi opravljeni testi tokrat negativni

Slovenska odbojkarska reprezentanca nadaljuje priprave na evropsko prvenstvo, ki se bo zanjo začelo 3. septembra, ko se bo v Ostravi pomerila s Češko. Potem ko je reprezentančna zdravstvena služba na četrtkovem rednem testiranju pri enem od članov odkrila okužbo s covidom-19, izbrana vrsta pa se je v luči odgovornega in preventivnega ravnanja za nekaj dni umaknila v samoizolacijo in odpovedala pripravljalni turnir v Ukrajini, so odbojkarji danes nadaljevali treninge.



V dopoldanskih urah so opravili testiranje, vsi izidi so bili negativni. Popoldne je reprezentanca trenirala v Ljubljani, juzri bo odigrala tudi pripravljalno tekmo s Katarjem. V petek se bodo slovenski odbojkarji v Stožicah pomerili še z ekipo Merkurja Maribora. Varovanci Alberta Giulianija bodo proti Češki odpotovali v torek popoldne.

