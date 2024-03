Wolff si želi svetovnega prvaka

Vodja Mercedesove ekipe v formuli 1 Toto Wolff je za Fox Sports Australia razkril glavno tarčo oziroma prvega dirkača na seznamu želja, za katerega želi, da bi po odhodu Britanca Lewisa Hamiltona zapolnil izpraznjeno mesto v ekipi. To je nihče drug kot trikratni svetovni prvak Nizozemec Max Verstappen, ki trenutno dirka za Red Bull. Za zdaj Verstappen ne kaže namere po spremembi ekipe. Po zadnjem podpisu podaljšanja pogodbe bo, če ne bo prišlo kaj vmes, ostal pri Red Bullu vsaj do konca sezone 2028.

Je pa Verstappen očitno že dolgo na radarju šefa ekipe iz Stuttgarta Wolffa, ki prav Verstappna postavlja na prvo mesto pred vse druge, ko gre za zamenjavo za Hamiltona, ki se bo prihodnjo sezono pridružil Ferrariju. Po šokantni Hamiltonovi odločitvi je Wolff Verstappna označil kot svoj izbor številka ena. »Edini med najboljšimi ekipami v tem športu imamo na voljo prosto mesto, razen če se Max odloči drugače, potem pri nas mesto ne bo več prosto,« je povedal Wolff.

Na vprašanje, ali je Verstappen njegov izbor številka ena, je Wolff odgovoril: »Da. Saj je vsem vidno, za kako uspešnega dirkača gre. Vendar ne bi rad zanemaril tudi drugih. Obstaja nekaj možnosti, ki so za nas res zanimive, od zelo mladih supertalentov do nekaterih starejših, ki so zelo izkušeni,« je dodal.

Sedemkratni svetovni prvak Hamilton je februarja svet formule 1 seznanil, da bo leta 2025 prestopil k Ferrariju, potem ko je več kot desetletje preživel pri Mercedesu. Wolff je dejal, da bo odločitev o tem, kdo bo postal moštveni kolega Georgea Russlla v naslednji sezoni, verjetno sprejel proti poletju. »To se ne bo zgodilo v naslednjih nekaj tednih ali mesecih, želim še naprej pozorno spremljati dogajanje na tržnici.«

Pri Red Bullu so prepričani, da niti bogata ponudba Mercedesa ne bi omajala Nizozemca. Ta ima z Red Bullom sklenjeno pogodbo, ki mu po informacijah za F1 specializiranih medijev prinaša približno 50 milijonov evrov na leto.