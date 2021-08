Yamaha suspendirala Viñalesa za VN Avstrije

Španski motociklist kraljevskega razreda motoGP Maverick Viñales ne bo nastopil konec tedna na veliki nagradi Avstrije v Spielbergu. Viñalesa je zaradi nepravilne vožnje minuli vikend med VN Štajerske suspendirala lastna ekipa Yamaha, so danes sporočili iz tega profesionalnega moštva.



Pri Yamahi so še dodali, da njegovega mesta v svetovnem prvenstvu na nedeljski dirki ne bo zasedel noben drug dirkač. Viñales, ki bo kmalu zapustil ekipo Yamahe, zadnje dirke ni končal, potem ko je trdil, da je zaradi okvare elektronike prejel sporočilo, naj se vrne v bokse.



Pri japonski ekipi so še zapisali, da se bodo o nadaljnjih nastopih Viñalesa v SP odločili pozneje. Španski dirkač je v SP ta čas po desetih dirkah na šestem mestu, v vodstvu je Francoz Fabio Quartararo.

