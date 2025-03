Za 19. rojstni dan si je Nika podarila svoj doslej največji uspeh

Imeniten uspeh je danes dosegla še ena slovenska mladinka Nika. Na turnirju za veliko nagrado Zgornje Avstrije v judu je zablestela izjemno obetavna Nika Tomc, ki si je po štirih zmagah in enem porazu izbojevala srebrno kolajno v kategoriji do 57 kilogramov. Z njo si je podarila najlepše darilo za 19. rojstni dan, ki ga praznuje prav danes.

»Šla sem iz borbe v borbo in upoštevala navodila trenerja Marjana Fabjana. Kolajna pa je darilo za rojstni dan,« je od sreče kar žarela nadarjena judoistka najuspešnejšega slovenskega kluba Z'dežele Sankaku, ki je na poti do velikega finala po vrsti premagala Avstrijko Larisso Sickinger (z dvema vazarijema), Nemko Pauline Starke (z dvema vazarijema), Španko Malin Wilson Claret (z vazarijem) in v polfinalu še Nizozemko Shannon Van De Meeberg (z vazarijem).

Nika Tomc (desno) navdušuje iz tekme v tekmo. FOTO: Gabriela Sabau/IJF

V zaključnem dvoboju je z iponom izgubila z Nemko Seijo Ballhaus. »Lahko bi se odvilo tudi bolje. Ni najlepše, ko izgubiš finale, toda mislim, da bo počasi pretehtalo veselje nad osvojeno kolajno,« je razmišljala Tomčeva, ki bo jutri pomagala pri ogrevanju svoji klubski kolegici Leili Mazouzi (do 63 kg).

S svojo mlado varovanko, ki si je v pičlem mesecu dni priborila še drugo (srebrno) kolajno v svetovnem pokalu, potem ko je bila druga tudi v Ljubljani, je bil zadovoljen tudi Fabjan. »Do finala se je borila zelo lepo in pametno, v zaključnem dvoboju pa ... Prepričan sem bil, da bo zmagala, kajti na ogrevanju je bila zelo močna,« je sporočil celjski strokovnjak.