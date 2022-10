Za 2. mesto v kvalifikacijah se je opravičeval

Max Verstappen, nizozemski zvezdnik formule 1, si je že pred koncem zagotovil zagotovil drugi zaporedni naslov svetovnega prvaka, vseeno pa še naprej zelo odločno tekmuje in vedno znova meri na 1. mesto.

Tako je bil tudi v kvalifikacijah za današnjo dirko VN Mehike (21.00 po srednjeevropskem času) najhitrejši in prejel kup hvalospevov tako od strokovnjakov kot tudi armade svojih privržencev. Njegove hitre predstave v teh dneh ohranjajo tudi precej lepega spomina na Dietmarja Mateschitza, pred kratiim preminulega šefa Red Bulla, ki je v športu – in tako tudi s svojo ekipo formule 1 – v zadnjem desetletju izjemno vidna znamka.

V kvalifikacijski predstavi pa se je Verstappnu najbolj približal Britanec George Russell. Še v teh dopoldanskih urah med odštevanjem do današnje dirke pa celo njegov sobotni nastop bolj odmeva kot Nizozemčev. Namreč ob 2. štartnem mestu, ki si ga je priboril za tekmo, se kar ni nehal opravičevati svojim nadrejenim. »Oprostite, oprostite, oprostite ...« je ponavljal v mikrofon, potem ko je enkrat zapeljal zunaj proge in si tako pokvaril krog. »Zagotovo je bilo mogoče doseči več. Fantje, oprostite,« je sporočil svoji ekipi v Mercedesov tekmovalni prostor.

Totto Wolff, prvi mož omenjene zasedbe, pa je poskusil umiriti jeznega voznika z besedami: »Dobro, saj imamo še vedno štartno mesto št. 2, to so naše druge najboljše kvalifikacije in še vedno smo z dvema voznikoma v top 3 (tretji je bil Lewis Hamilton, o. p.). Želimo pa si seveda zmagati ..."