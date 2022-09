Za Slovence bron kot zlato

Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo danes popoldne na svetovnem prvenstvu v Katovicah borila za bronasto medaljo. Po polfinalnem porazu z Italijo se bodo Slovenci v dvorani Spodek za bron merili z Brazilci, tekma bo na sporedu že ob 18. uri.

Po sobotnem porazu z Italijo (0:3) je bilo poleg vprašanja o kakovosti Italije in slabši predstavi Slovenije, reprezentanti so po vrsti priznavali, da so si njihovi tekmeci zmago zaslužili, v ospredju tudi že razmišljanje o današnji tekmi. Za pripravo nanjo so imeli slovenski odbojkarji manj kot 24 ur časa, saj so sobotni polfinale končali šele ob 22.30.

»Poskušali se bomo čim bolj regenerirati, se osredotočiti na to tretje mesto, se boriti kot ekipa. Če bomo to naredili, se ni bati, da bi ostali brez uspeha,« je po tekmi z Italijo o naslednjem tekmecu povedal Jani Kovačič.

Dejan Vinčič je bil brez dlake na jeziku, ko je pograjal nekoliko čuden spored tekem SP. V rednem delu so bile za nekatere ekipe v urniku velike luknje, zdaj, ko gre za medalje, pa sta na sporedu dve tekmi v manj kot enem dnevu.

»Za nas je bronasta medalja kot zlata. Poskušali se bomo čim bolj spočiti, pozabiti današnjo tekmo in skušali premagati Brazilce. Vemo, da so več kot desetletje na samem vrhu svetovne odbojke, ne bo nam lahko, dali bomo vse od sebe, da dosežemo jubilejno kolajno na SP,« je o pričakovanjih pred tekmo za tretje mesto dejal Vinčič in nato dodal: »Vsa finala doslej so bila v manj kot 24 urah. To vprašanje je treba postaviti vodilnim v Fivb. Nekateri so imeli po šest dni prosto, zdaj pa igrajo dve tekmi v dveh dneh. Ni najboljše, a je isto za vse.«

Jani Kovačič verjame v uspeh. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Da bo časa malo, se zaveda tudi Gregor Ropret: »Treba je malo prespati, pozabiti na vse, pogledati, kaj je bilo narobe. Potem pa Brazilija, še ena vrhunska reprezentanca, ni treba izgubljati besed. Morali bomo biti bolj potrpežljivi, bolj zbrani, predvsem v začetkih nizov, da si ne naberemo zaostanka. Vemo, da lahko igramo tudi z Brazilijo.«

»To je kakovost igre, o kateri sem govoril pred SP. Italijani imajo osnovno kakovost toliko večjo, 'side out' je bil veliko boljši. V ostalih elementih niti ni bilo toliko razlike. Oni so z lahkoto dosegali točke, mi pa smo se mučili, nismo izkoristili priložnosti, vedeli smo, da so visoki na bloku. Lovili smo jih celotno tekmo, a je bila kakovost na njihovi strani,« pa je kapetan Tine Urnaut ocenil nastop z Italijo.

»Zbrali bomo vso energijo, kar je imamo. Dali bomo vse od sebe, borili se bomo od prve do zadnje točke, kar bo, pa bo. Brazilija ima vsaj eno vrhunsko menjavo na vsaki poziciji, če ne dve. Posamezniki so igralci, ki igrajo v najboljših klubih po svetu. Treba bo dvigniti raven igre, ostati potrpežljiv in se boriti za vsako točko,« pa je razkril recept za boj proti Braziliji.