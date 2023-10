Za slovo od Tokia lepa slovenska predstava

Slovenski odbojkarji so z zmago poslovili od turnirja olimpijskih kvalifikacij v Tokiu. S 3:0 so premagali Srbe in potrdili 3. mesto na lestvici, ki pa ni zadostovalo za neposredno vstopnico za igre v Parizu.

Slovenci so za konec proti velikim rivalom tekmecem dobro igro, bili ves čas v vodstvu, a Srbi se do konca niso vdali, tako da so morali izbranci Gheorgheja Cretuja zmage potrjevati v končnicah posameznih nizov.

Slovenija: Srbija 3:0 (22, 23, 21) Slovenija: Pajenk 9 (2 asa, 2 bloka), Planinšič, Kozamernik 13 (1; 4), Toman, Bračko, Vinčić, Štalekar, Koncilja, Kovačič, Štern, Urnaut 11 (2 asa), Čebulj 8, Možič 14, Mujanović 1.

Srbija: Kovačević, Kapur, Krsmanović, Ivović 10 (1 as), Kujundžić 15 (3 bloki), Batak, Perić, Atanasijević, Luburić 13, Krsteski, Mašulović 4 (1 as), Podraščanin 4 (1 blok), Todorović, Nedeljković 3 (1 blok).

Da pri Slovencih obstaja velika želja, je pokazal že začetek. Takoj so prišli v vodstvo in ga postopoma višali. Za prvo večjo serijo točk so poskrbeli servisi kapetana

Da pri Slovencih obstaja velika želja, je pokazal že začetek. Takoj so prišli v vodstvo in ga postopoma višali. Za prvo večjo serijo točk so poskrbeli servisi kapetana Tineta Urnauta, ki je z asom dosegel izid 16:10. Tekmec se je v končnici približal na dve točki, Rok Možič in Urnaut pa preobrata nista dopustila. Pri drugi zaključni žogi jim je pomagal Marko Podraščanin, ki je zgrešil servis.

Premoč slovenskih odbojkarjev se je nadaljevala na začetku drugega niza. Alen Pajenk je s servisi poskrbel, da so se odlepili, po njegovem asu je bilo na semaforju 8:4. A Srbi se niso dali, izenačili na 14:14 in nato izničili nekajkratni zaostanek za štiri točke. Niz je odločila končnica. V njej so bili spet bolj zbrani Slovenci, po izidu 23:23 je Urnaut priboril zaključno žogo, ki jo je izkoristil Možič.

Klemen Čebulj, reprezentant Slovenije: »Zdaj res lahko rečemo, da je konec dolgega poletja, dolgih pet mesecev, ki smo jih preživeli skupaj. Lahko smo zadovoljni, čeprav se nismo uvrstili na olimpijske igre. Imamo kolajno z evropskega prvenstva, na to moramo biti ponosni. Danes smo sezono sklenili z zmago, tudi možnosti za olimpijske igre nismo povsem izgubili. Tudi če je zdaj konec, smo zelo motivirani za naslednje leto, ko bo treba dobro igrati v ligi narodov. Pričakujemo, da nam bo to uspelo.«

Tretji niz ni prinesel bistvenih sprememb na igrišču. Slovenci so ves čas vodili za dve, tri točke, v drugem delu pa po zaslugi servisov Jana Kozamernika ušli na 20:14 in tekmo mirno pripeljali do konca.

Tretji niz ni prinesel bistvenih sprememb na igrišču. Slovenci so ves čas vodili za dve, tri točke, v drugem delu pa po zaslugi servisov Kozamernika ušli na 20:14 in tekmo mirno pripeljali do konca.

Za 1. mesto na turnirju se bodo v zadnji tekmi udarili Japonci in Američani za prestž, saj so si oboji že priigrali olimpijski vizum.