Kauzerju se je zagnusilo, ker je bil del tega športa

Slovenski kajakaš Peter Kauzer je v današnjem intervjuju za Siol dejal, da še ni in tudi nikoli ne bo prebolel letošnje olimpijske tekme v Parizu. Čeprav je v težkem obdobju razmišljal celo o koncu kariere, pa 40-letnik še ni rekel zadnje.

»Mogoče je bila to moja zadnja tekma v karieri. V takšnih trenutkih me je sram in se mi gnusi, da sem del tega športa, kjer imajo ljudje, ki so zaprti v neki sobi, tako moč nad dogajanjem,« je prvega avgusta po olimpijski tekmi in po sporni sodniški odločitvi razlagal razočaran Kauzer. Po boleči olimpijski izkušnji se je umaknil v domače okolje, čolna nekaj tednov ni želel niti pogledati.

A v nadaljevanju pretekle sezone se je nato vrnil v čoln in tekmoval v svetovnem pokalu, zdaj pa je napovedal, da bo tudi v prihodnji sezoni tekmoval.

Ob tem je Kauzer v pogovoru povedal, da bo športno pot sklenil pod svojimi pogoji. »Najtežje je vrhunskemu športniku reči, da mora iti v 'penzijo'. Jaz bom šel pod svojimi pogoji in takrat, ko bom jaz to začutil, prej ne. To je ta ljubezen do športa. Še danes, ko se usedem v čoln, mi je lepo, uživam in se smejim. Tudi ko so slabi vremenski pogoji, mi ni težko.«

Veliko bo sicer odvisno tudi od zdravja, zato pravi, da bo šel le sezono po sezono. »Lahko bom po naslednji sezoni nehal, lahko bom vztrajal dve sezoni, lahko pa bom mesec pred Los Angelesom rekel, da je dovolj. Vse skupaj je pogojeno z zdravjem, z domačo podporo in podporo sponzorjev. Imam družino in tudi z njo bi rad preživel veliko časa. Dejstvo pa je, da bi vsakem primeru rad ostal v športu,« je dejal za Sportal.