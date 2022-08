Zaradi jemanja podkupnine aretiran član upravnega odbora

Poleg njega so aretirali še tri ljudi, vpletene v škandal, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Harujuki Takahaši je domnevno prejel 51 milijonov japonskih jenov (372.510 evrov) podkupnine od podjetja Aoki Holdings, uradnega partnerja lanskih olimpijskih iger, ki so jih zaradi pandemije koronavirusa prestavili za eno leto.

Policija je 78-letnika skupaj s predsednikom podjetja Hironorijem Aokijem in dvema delavcema aretirala, piše AFP. Podjetje je med oktobrom 2017 in marcem 2022 v več kot 50 transakcijah Takahašiju nakazalo denar.

Po poročanju japonskih medijev so Takahašija aretirali po tem, ko so prejšnji mesec preiskovalci vdrli v njegov dom. Preiskave pa so opravili tudi na domu predsednika Aokija in v nekdanjih pisarnah, kjer se je zbiral olimpijski odbor.