Zdravi Gajser bi preprečil dvojno veselico v Madridu

V motokrosu ni avtocest in čeprav se je že zazdelo, da se bo Tim Gajser kot nedeljski voznik brez stresa pripeljal do petega naslova svetovnega prvaka, četrtega v razredu MXGP, je VN Sardinije pokazala, kako nepredvidljiv je ta adrenalinski šport. Višja sila je prišla v obliki bolezni, zaradi katere je Slovenec na Sardiniji komaj pripeljal do cilja in zasedel sedmo mesto. Da je šlo samo za motnjo v (imunskem) sistemu, bo želel dokazati ta konec tedna v Španiji, kjer bo sicer vse v znamenju finala nogometne lige prvakov med Real Madridom in Liverpoolom.