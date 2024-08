Zavrnil Red Bull, ker je imel večje zaupanje v McLaren

V nadaljevanju preberite:

Zakaj mnogi poznavalci formule 1 ocenjujejo, da se je začel – kljub še vedno precejšnji prednosti branilca lovorike Maxa Verstappna – jeziček na tehtnici v tej sezoni za svetovno prvenstvo čedalje bolj nagibati na stran McLarna in Landa Norrisa, ki je včeraj v Zandvoortu z mojstrskim manevrom prehitel favoriziranega domačega šampiona in se zanesljivo odpeljal do zmage na veliki nagradi Nizozemske, kdaj je 24-letni angleški dirkač že slutil, da bo letos napočil trenutek resnice za britansko moštvo, po čem je to sklepal že tedaj, na kaj Norris še zmeraj niti pomisliti noče, kaj je nejevoljno ponavljal po svojem podvigu v Zandvoortu, kako se počuti pri McLarnu, katero vprašanje si je postavljal, ko se je pogovarjal z vodilnimi možmi pri Red Bullu, kaj je pretehtalo, da se je odločil za britansko ekipo ...