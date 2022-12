Žiga Pečnik drevi za naslov svetovnega prvaka

Nekdanji vrhunski kikboksar in tekvondoist Tomaž Barada s svojo ekipo danes (od 18. ure naprej) v mariborski dvorani Tabor prireja dobrodelni borilni spektakel, ki bo postregel z osmimi dvoboji v kikboksu. V glavnem obračunu večera bodo oči slovenskih navijačev uprte v Žigo Pečnika.

Rušan se bo v kategoriji do 71,8 kilograma udaril z Italijanom Alessiom Zelonijem za naslov svetovnega prvaka K1 združenja WAKO PRO. Čeprav je v prvem medsebojnem dvoboju julija letos na svetovnih igrah v Birminghamu prepričljivo izgubil po točkah, optimistično pričakuje revanšo. Verjame, da bo tokrat ring zapustil dvignjenih rok.

Pred osrednjim spopadom tako imenovanega Večera za zmage se bodo v dvobojih s tekmeci iz tujine predstavili tudi Tyra Barada (do 52 kg), Urška Gazvoda (do 60 kg), Žiga Zagoranski (do 63 kg), Vito Kirbiš (do 70 kg), Ali Botonjić (nad 74 kg) in David Žibrat (do 89 kg).

Ogled prireditve bo brezplačen. Vrata v dvorano se bodo odprla ob 17. uri, ko bodo za fotografiranje z obiskovalci na voljo Janja Garnbret, Kristjan Čeh, Marcos Tavares, Dejan Zavec, Benjamin Savšek, Miroslav Cerar in Tomaž Barada. Z nakupom spominskih kartic bodo prostovoljno prispevali v sklad Fundacije za šport Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS), ves izkupiček pa bo šel v sklad, ki podpira socialno ogrožene športnike.