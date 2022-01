Zima športno strupeno mrzla, a čuvajte se šele gadinj

Nekateri športniki so ob prehodu iz starega v novo leto »lenarili«, snežni, vsaj nekateri, so se v zimski pravljici trudili na turnejah. »Lenuhi« so se odpočili in zato v novem športnem tednu želijo iz tekmovalne zarjavelosti. A vsi bodo tako ali tako v senci končne odločitve na novoletni turneji smučarjev skakalcev. Danes, 3. januarja, se nadaljuje novoletna turneja za ... smučarske tekače in tekačice. Ob 12.40 bo skupinski štart deklet na 10 km v klasičnem koraku v Val di Fiemmeju. Skakalci so iz Nemčije prešli v Avstrijo, ob 13.30 so kvalifikacije za tekmo v Innsbrucku. SIJ Acroni Jesenice imajo v alpski ligi svojo novoletno turnejo na dolomitskih tleh, ob 20.45 gostujejo pri Fassi.

Slalomsko Sljeme

Bomo 4. januarja že v torek, a kar še naprej je novoletno. Skakalci imajo ob 13.30 tekmo v olimpijskem mestu v Avstriji, seveda »Inomost« je to, tekačice imajo vzpon, 10 km prosto ob skupinskem štartu ob 11.30, na zloglasni Alpe Cermis. Na zagrebškem Sljemenu bo ženski slalom (12.30 in drugi tek ob 16.05). Hokejisti SŽ Olimpije so pri elitnem Salzburgu (19.15), seveda to je liga ICEHL, Jeseničani ob 20. uri pri Wipptal Broncos.

V zraku ni počitka

Na skakalnih dilcah ne počivajo, v sredo, 5. januarja, so kvalifikacije v Bischofshofnu (17.15), v Zagrebu se bodo še alpski smučarji spopadli s slalomom (15.30 in 18.40). V sklopu brušenja za evropsko prvenstvo se bo slovenska rokometna reprezentanca v Trbovljah sestala z Italijo (20).

Norveška ekipa Vipers Kristiansand je v pretekli sezoni osvojila ligo prvakinj, v soboto v novi sezoni elitnega tekmovanja pričakuje Krim. FOTO: Attila Kisbenedek/AFP

Novoletni sklep

Pika na i, novoletna turneja za skakalce, se sklene ob 17.30 na četrtkov dan, 6. januarja, seveda v Bischofshofnu. Obudili se bodo biatlonci, v Oberhofu je ob 14.15 šprint. Novoletno turnejo nadaljujejo hokejisti: zeleno-beli pričakujejo Pustertal (19.45), železarji (19) Cortino.

Rokomet na poti na EP

Za petek, 7. januarja, udarimo s toplejšimi temperaturami, v Kopru (20) Slovenija v pripravah na rokometno EP spet gosti azzurre.

Zlatolisičje

No, v soboto, 8. januarja, bo v Kranjski Gori namesto v Mariboru, veleslalom deklet za Zlato lisico (9.30, 12.30). Moški bodo veleslalomirali v Adelbodnu ob 10.30 in 13.30. Glej za zlomka, v smučarskih skokih se še nismo rešili Bischofshofna. Ob 16. uri bo namreč po novoletni turneji še tekma za svetovni pokal. Alpinci deskarji, deskarke bodo v paralelnem veleslalomu »peglali« v Scuolu (14.30), liga ABA prinaša dvoboja Cedevite Olimpije in Borca (19) ter Mornarja in Krke (21). Rokometna liga prvakinj se vrača, Krim ob 18. uri gre v boj z gadinjami (vipers) norveškega Kristiansanda.

Še en Bischofshofen

Zlate lisice v nedeljo, 9. januarja, na Gorenjskem čaka še slalom (9.30 in 12.30), ta je tudi v Adelbodnu ob 10.30 in 13.30. V Oberhofu bosta zasledovalni biatlonski tekmi, v Bischofshofnu še ekipna tekma (16) skakalcev. Olimpija v hokeju (18) gosti Fehervar.