Živa Dvoršak za zmago v Južni Koreji

Slovenska strelka Živa Dvoršak se je prek današnje kvalifikacijske tekme za svetovni pokal v južnokorejskem Changwonu zanesljivo prebila v nedeljski finale v disciplini malokalibrska puška trojni položaj na 50 metrov. Enaintridesetletna Ljubljančanka se je med osem prebila s tretjim dosežkom, potem ko je zadela 588 krogov.

Dvoršakovi se je pred tednom dni na letošnjem četrtem prizorišču za svetovni pokal nasmihala uvrstitev v finale tudi v disciplini zračna puška 10 metrov. Večji del tekme je bila v vodstvu, nato pa se ji je zalomilo v 47. strelu, ko je zadela le 3,5 kroga in močno zdrsnila po lestvici ter na koncu zasedla 24. mesto.

Na sobotni kvalifikacijski tekmi v kraljevski strelski disciplini je bila Dvoršakova od prvega do zadnjega strela zbrana in preudarna, v finale pa se je prebila s tretjim dosežkom. V klečečem položaju je zadela 199, v ležečem 197, v stoječem pa 192 krogov.

Od nje sta bili boljši le Nemka Anna Janssen s 590 in Čehinja Lucie Brazdova s 589 krogi, a je slednja nastopila izven konkurence in le za točke Mednarodne strelske zveze (ISSF). Tekmice Dvoršakove, ki je lani v New Delhiju dosegla prvo zmago na tekmah za svetovni pokal, bodo na nedeljski finalni tekmi v Changowonu poleg Janssnove še Indijka Anjum Moudgil, Avstrijka Rebecca Koeck, Madžarka Gitta Bajos, Južnokorejka Eunseo Lee, Italijanka Barbara Gambaro in Čehinja Veronika Blažičkova.