Anže Kopitar si je pripisal novi točki, Kralji ne

Nashville je v hokejski ligi NHL doma premagal Los Angeles s 5:3. Anže Kopitar je kot podajalec sodeloval pri prvih dveh uspešnih akcijah gostov. Najprej je kapetan kraljev podal Seanu Durziju v 10. minuti uvodne tretjine za 1:2, nato pa za izenačenje na 2:2 Adrianu Kempeju v sedmi minuti drugega dela.

Zmagali tretjič na zadnjih štirih tekmah

Quinton Byfield je nato goste povedel v vodstvo slabe tri minute pred koncem drugega dela igre. Kopitar je dve točki dosegel v 22 minutah in 21 sekundah na ledu, a so kralji vseeno izgubili tretjo tekmo v nizu. Tokratni tekmeci so odgovorili v tretji tretjini s tremi zaporednimi goli.

Najprej je zadel Ryan Johansen, potem drugič na tekmi Matt Duchene, končni izid pa je tri minute in 50 sekund pred koncem postavil Cole Smith. Domači so pred tem zadeli v prvi minuti tekme, ko sta v razmaku 20 sekund vratarja Jonathana Quicka (22 obramb) premagala Mikael Granlund, ki je imel potem še podajo, ter Duchene. Roman Josi je imel tri podaje za Nashville, ki je zmagal tretjič na zadnjih štirih tekmah.