Kopitar & Co. izločili Morsko pošast iz boja za končnico NHL

Hokejisti moštva Los Angeles Kings so s slovenskim kapetanom Anžetom Kopitarjem na čelu prekinili niz porazov v NHL. Po treh neuspehih so spet okusili slast zmage, potem ko so pred svojimi navijači s 5:2 (1:0, 2:0, 2:2) odpravili igralce kluba Seattle Kraken.

Junak tokratnega dvoboja v Crypto.com Areni je bil Američan Trevor Moore, ki je dosegel trojček golov (prvega po novembru 2022). V polno je zadel v 28., 32. in 57. minuti. Preostala gola za Kralje, ki so vodili že s 3:0, sta zabila Šved Adrian Kempe (10.) in Švicar Kevin Fiala (51.). Strelca za Seattle, ki so s tem porazom izgubili vse možnosti za preboj v končnico, sta bila Kempejev rojak Andre Burakovsky (46.) in Američan Brian Dumoulin (52.).

Kopitar tokrat v statistiko ni vpisal nobene točke. Na ledu je prebil dobrih 23 minut in v tem času proti gostujočemu vratarju, Nemcu Philippu Grubauerju (22 obramb), sprožil dva strela. Domači čuvaj mreže, Kanadčan Cam Talbot, je zbral 21 obramb.

Hokejisti Los Angelesa so se s tem uspehom utrdil na četrtem mestu pacifiške skupine, v zahodni konferenci pa so osmi, pet točk pred zasedbo St. Louis Blues.

Drugi izidi: Toronto Maple Leafs – Tampa Bay Lightning 1:4, New York Rangers – New Jersey Devils 4:3, Dallas Stars – Edmonton Oilers 5:0, Arizona Coyotes – Vancouver Canucks 1:2.