Evforija po glavnem zadetku Chicaga na loteriji

Hokej je v Chicagu zelo priljubljen šport, za kar je v veliki meri poskrbela zvezdniška generacija s kapetanom Jontahanom Toewsom in Patrickom Kanom na čelu. Od obeh so se v letošnji sezoni pri Chicagu poslovili, načrtno so izgubljali tekme, da bi imeli na loteriji več možnosti za prvi izbor na naboru lige NHL.

Zdaj so Blackhawks zadeli glavni dobitek na loteriji, prvi izbor res pripada njim, z njim pa pravica do izbora Connorja Bedarda, naslednjega superzvezdnika svetovnega hokeja. Za 17-letnega Kanadčana pravijo, da je največji talent po Connorju McDavidu, ki prihaja v ligo NHL.

V 90 minutah prodali več kot 500 sezonskih vstopnic

"Če sem pošten, sem ostal brez besed. Ko se ti ponudi priložnost, da v svojo ekipo dodaš izjemnega talenta, kot bomo to lahko storili mi na letošnjem naboru, je to zelo, zelo velik korak za franšizo. Je sicer šele prvi, a pomemben korak k uspešni prihodnosti," je žarel športni direktor ekipe Kyle Davidson. Chicago je imel pred loterijo sicer tretje najboljše možnosti za prvi izbor na naboru, najboljše je imel Anaheim, ki se bo moral zadovoljiti z drugim izborom.

Navdušeni so tudi navijači, po dobljenem prvem izboru na naboru je močno poskočila prodaja sezonskih vstopnic za naslednjo sezono. Po podatkih iz Chicaga so v prvih 90 minutah po loteriji že prodali več kot 500 sezonskih vstopnic, v enem dnevu so prihodki presegli pet milijonov dolarjev.