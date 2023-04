Konec sezone v NHL za Anžeta Kopitarja

Hokejisti moštva Los Angeles Kings so se poslovili od svoje zelo živahne sezone v najmočnejšem klubskem tekmovanju na ledenih ploskvah. In tako kot pred enim letom so bili v uvodnem kolu končnice NHL vnovič za njih usodni tekmeci iz Kanade.

Edmonton je bil namreč v seriji na štiri zmage boljši, tokrat je dobil tekmo št. 6 v Kaliforniji s 5:4 in se s skupnim izidom 4:2 v zmagah uvrstil v polfinale zahodne konference.

Slovenskega asa in obenem kapetana poražencev Anžeta Kopitarja na tej zadnji tekmi ni bilo med strelci in podajalci. Sicer pa je bil boj, kot se za končnico spodobi izjemen, igra domačega moštva pa zelo aktivna v napadu, kar potrjuje tudi razmerje strelov proti vratom (44:26), med katerimi jih je Kopitar sprožil pet.

Jasno, da je razočaranje pri moštvu iz Los Angelesa izjemno, saj so bili cilji po zelo spodobno odigranem rednem delu in hitro priigrani uvrstitvi v končnici prav visoki, toda dejansko se je tako kot pred enim letom zasedba iz Edmontona pokazala za boljšo.

Iz slovenskega zornega kota pa gre zdaj upati, da bo 35-letni zvezdnik ledenih ploskev po krajšem oddihu zbral dovolj moči in se pridružil reprezentanci na bližnjem svetovnem prvenstvu v Latviji.