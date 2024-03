Energija v Dallasu ponesla Zvezde, ki so znova povsem zasenčile Kralje

Hokejisti kluba Los Angeles Kings so s slovenskim kapetanom Anžetom Kopitarjem na čelu na gostovanju v Dallasu ostali praznih rok. Domači zvezdniki so zasijali v vsem sijaju in zmagali s 4:1 (3:0, 1:0, 0:1).

Gostitelji so že takoj močno pritisnili in v uvodni tretjini zabili kar tri gole. Zasedbo Dallas Stars je v tretji minuti v vodstvo popeljal Kanadčan Thomas Harley, na 2:0 je šest minut pozneje povišal Američan Craig Smith, tretji zadetek pa je v 16. minuti dosegel Harleyjev rojak Wyatt Johnston.

Na začetku druge tretjine je Dallasovo premoč kronal še Kanadčan Jamie Benn, ki je v polno zadel v 23. minuti. Častni gol za Kralje je ob uvodu zadnje tretjine dosegel švicarski reprezentant Kevin Fiala, ki je v 42. minuti znižal na 1:4. To je bil – kot že omenjeno – tudi končni izid.

Hokejisti Dallasa so še tretjič v tej sezoni premagali Los Angeles Kings. FOTO: Sam Hodde/AFP

Kopitar je tokrat na ledu prebil dobrih 17 minut, v tem času pa proti domačemu vratarju, Kanadčanu Scottu Wedgewoodu, ki je zbral 27 obramb, ni sprožil niti enega strela.

»V dvorani je bila tokrat vrhunska energija, s pomočjo katere smo v uvodni tretjini kar leteli po ledu. Odlično smo se odzvali na zadnji poraz (z 2:6 proti moštvu New Jersey Devils), bili smo res solidni,« je bil zadovoljen Dallasov trener Peter DeBoer. Zanimivo, da so bile Zvezde še tretjič v tej sezoni NHL boljše od Kraljev, po uvodni zmagi s 5:1 so bile še drugič boljše s 4:1.

Drugi izidi: Detroit Red Wings – Buffalo Sabres 4:1, New York Islanders – Ottawa Senators 3:4 – po podaljšku, Pittsburgh Penguins – New York Rangers 4:7, Arizona Coyotes – New Jersey Devils 4:1, Florida Panthers – Tampa Bay Lightning 3:5, Boston Bruins – Philadelphia Flyers 6:5, Columbus Blue Jackets – San Jose Sharks 4:2, Calgary Flames – Montreal Canadiens 5:2, Toronto Maple Leafs – Carolina Hurricanes 4:5 – po kazenskih strelih, St. Louis Blues – Minnesota Wild 3:2 – po kazenskih strelih, Edmonton Oilers – Colorado Avalanche 2:3 – po podaljšku, Seattle Kraken – Nashville Predators 1:4, Vancouver Canucks – Washington Capitals 1:2.