Kralji uspešno drvijo proti končnici

Hokejisti Los Angeles Kings drvijo proti osrednjemu cilju rednega dela sezone NHL – uvrstitvi v končnico. Tokrat so na domačem ledu s 4:3 po podaljšku premagali moštvo Tampa Bay Lightning. Slovenski as Anže Kopitar je za domače moštvo prispeval dve podaji, druga je bila pri odločilnem golu za zmago v uvodni minuti podaljška.

Los Angeles je v zadnjih petih minutah rednega dela zapravil vodstvo dveh golov. V tem času je bil za goste iz Tampe dvakrat uspešen Steven Stamkos. Ta je sprva znižal na 2:3 v 56. minuti v napadu z igralcem več, nato pa v 60. minuti dosegel še izenačujoči zadetek.

Pred tem so domači hokejisti vodili večji del tekme, saj so povedli že v osmi minuti, ko je po podaji Kopitarja in Quintona Byfielda zadel Adrian Kempe. Sledilo je izenačenje v 20. minuti, ko je z igralcem več svoj 41. zadetek v sezoni dosegel Brayden Point.

A se je Los Angeles hitro vrnil v prednost, saj je v 23. minuti plošček od odboja v mrežo pospravil Trevor Moore, za 3:1 pa je nato s samostojno akcijo v 42. minuti zadel Mikey Anderson.

Sledila pa sta dva hitra gola Stamkosa, ki je s prvim golom podaljšal strelski niz z doseženim zadetkom z igralcem več na osem zaporednih tekem.

Domačini so v podaljšku nato vendarle preprečili popoln zasuk. Po 25 sekundah je tako za zmago Kraljev in prekinitev niza petih zaporednih zmag Tampe po podajah Kopitarja in Kempeja zadel Vladislav Gavrikov.

Kopitarjevo moštvo je je 12 tekem pred koncem rednega dela na 7. mestu v zahodni konferenci, ta zmaga je bila 37. v sezoni, ob teh je dobilo še po točko za 11 remijev po 60 minutah, zabeležilo pa je 22 porazov. Slovenski zvezdnik in obenem kapetan moštva je doslej v tej sezoni za Los Angeles Kings prispeval 23 golov in 39 podaj.