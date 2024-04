Možnost, da ne bo Gregorca, Jegliča, Urbasa in Verliča

Slovenska hokejska reprezentanca začenja drugi teden priprav na svetovno prvenstvo divizije I (skupina A), ki ga bo konec aprila in na začetku maja gostil Bolzano. V ponedeljek je trening v ljubljanski dvorani Tivoli prvič vodil selektor Edo Terglav, ki je imel prejšnji teden še klubske obveznosti v Franciji. »Vsi so tu, ki smo jih želeli. Imamo nekaj težav z boleznimi, a igralci, ki smo jih želeli, so tu. Želim si, da ekipa vse pusti na ledu, da vsak dan, ko pridemo v dvorano, damo vse od sebe. Če bo ta energija prava, se lahko zgodijo velike stvari. Gremo dan za dnem,« je o pristopu na pripravah dejal Terglav.

V soboto bo po prijateljskih tekmah z Avstrijo (v četrtek v Ljubljani, v petek v Beljaku) naredil prvi rez. Za zdaj ima v kadru 16 napadalcev in deset branilcev, na SP bo odpeljal predvidoma 13 napadalcev in sedem branilcev. »Nekaj fantov moramo videti, če lahko igrajo na tej ravni. Nekaj je mladih, ki so igrali samo na SP do 20 let. Tudi zato bosta tekmi z Avstrijo prišli prav, da vidimo, kako se znajdejo. Bomo pa imeli šest pripravljalnih tekem z dobrimi nasprotniki, da vidimo, kje smo,« pravi Terglav.

V dosedanjem delu sezone so Slovenci že odigrali štiri prijateljske tekme z Italijo in Madžarsko, ki bosta predvidoma najmočnejša slovenska tekmeca v Bolzanu. »Italijani so izkušena ekipa, imajo veliko starejših igralcev, gradijo ekipo tudi za olimpijske igre. A mi imamo svoje cilje. Pokazali smo že, da lahko igramo s temi ekipami, je pa treba v teh treh tednih pripraviti fante, da bodo v pravi formi.«

Kaj bo z »Nemci«?

V reprezentanci so tudi okrepili trenerski štab. Poleg dosedanjih pomočnikov Mitje Šivca, ta je v odsotnosti Terglava prejšnji teden tudi vodil priprave, ter Mitje Robarja bo zdaj kot tretji pomočnik sodeloval še Gorazd Drinovec. »Bili smo pripravljeni, da me nekaj časa ne bo. Trenerskemu štabu povsem zaupam. Pogovorili smo se, kako bodo treningi potekali. Trenerji so zelo dobro opravili delo, vidi se energija, kako delajo fantje. Nobenih težav ni,« o dobrem sodelovanju v strokovnem štabu meni Terglav.

Ena od skrbi selektorja je tudi možnost, da na SP ne bo mogel računati na četverico, ki igra v Nemčiji (Blaž Gregorc, Žiga Jeglič, Jan Urbas, Miha Verlič) in ki je tik pred vstopom v finale lige DEL. Če bodo tja prišli, bodo skoraj zagotovo izpustili reprezentančno akcijo, a Terglav pravi, da se v tem trenutku s tem še ne obremenjuje. »Želim jim, da gredo čim dlje, ker v tej sezoni res igrajo fenomenalno. Bomo videli, kaj bo, a se moramo osredotočiti na fante, ki so tu. V hokeju imaš lahko načrt, pa se lahko desetkrat vse spremeni. To je pač hokej.«

Brez Panceta

Že odkar je prevzel selektorsko mesto, poudarja pomen pomladitve reprezentance; med drugim tokrat na seznamu ni izkušenega Žige Panceta. »Čutil sem se dolžnega, da mu pojasnim, zakaj. Izrazil je pripravljenost, da še pomaga, a moramo vpeljati mlade fante. Precej izkušenih čez leto ali dve ne bo več igralo in ne moreš kar narediti preskoka. Če jim zdaj ne bomo dali priložnosti, bo nastala velika luknja. Je pa težko to povedati igralcu, igralcem pa je to težko sprejeti. A za vsakogar pride ta čas,« je o pomladitvi ekipe dejal Terglav.

Priznal je, da zdaj tudi že čuti malo pritiska, ker gre že zelo zares: »Vsi smo tu zaradi enega razloga: rezultata, zmage. Jaz sem zmagovalec, hočem vedno stvari narediti dobro. A tega ne moreš narediti v dveh, treh tednih. Graditi smo začeli novembra, februarja smo videli, da gremo v pravo smer. V ekipi je bilo zraven veliko mladih, zdaj je že več teh starejših. Dobro so se vključili, dobro delajo.«

»Vsaka tekma bo pomembna in vsaka bo za nas finale. Če bo borba, če bomo vsi angažirani, se lahko naredijo dobre stvari. Če pa bo kakšna napaka, si lahko takoj v nevarnosti. A to je pač šport,« je sklenil Terglav.