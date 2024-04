Na Poljskem zdaj tako kot nekoč pri nas

V nadaljevanjju preberite:

Pred našo hokejsko reprezentanco sta med odštevanjem do svetovnega prvenstva skupine B v Italiji, ki se bo začelo 28. aprila, novi dve pripravljalni preizkušnji. V četrtek in petek bo igrala na Poljskem, v deželi, kjer je novega državnega prvaka Unio iz Ošwiecima vodil naš strokovnjak Nik Zupančič. Kako je sam doživel napeto končnico poljske lige, zakaj jo je primerjal z nekdanjimi časi pri nas? Bo še naprej ostal na Poljskem? In kaj si misli o naši prenovljeni reprezentanci ter njenih možnostih v prihodnosti, ko ne bo več dolgoletnih nosilcev igre?