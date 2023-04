Kopitarjevi Los Angeles Kings izgubili v zadnji tretjini

Hokejisti Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja so po uvodni zmagi v končnici NHL proti Edmontonu na drugi tekmi v Rogers Placeu v Kanadi izgubili z 2:4. Tako je zdaj dvoboj v boju na štiri zmage pred selitvijo v Los Angeles, kjer bosta naslednji dve tekmi, poravnan na 1:1.

Kopitar je po blesteči uvodni predstavi, ko je bil s štirimi točkami (gol, 3 podaje) prvi mož tekme, tokrat na ledu v 21:54 minute proti vratom tekmeca sprožil en strel.

Sicer pa se je tekma odvila podobno kot uvodna, le zmagovalec je bil drugi. Spet so bolje začeli gostitelji in z goloma Dereka Ryana in Leona Draisaitla z igralcem več uvodno tretjino dobili z 2:0. Kralji so v drugi tretjini izenačili, potem ko sta bila uspešna Phillip Danault in Gabriel Vilardi.

Kmalu na uvodu zadnje tretjine pa je vratarja kraljev Joonasa Korpisala presenetil Klim Kostin za prednost domačih. Kralji so ves čas lovili zaostanek, a ga niso ujeli. Končni izid je z zadetkom v prazna vrata zapečatil Evander Kane.

Naslednji dve tekmi bosta v Kaliforniji.