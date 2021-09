Olimpija med odštevanjem do ICEHL preskočila domačo oviro

Hokejisti SŽ Olimpije so se za uvod v sezono razveselili pokalne lovorike. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Ponavadi prvi derbi sezone, največkrat na Bledu, kjer so tokrat pripravili pokalno tekmovanje HZS, ponudi prva spoznanja pred dolgo zimo. Olimpija je potrdila vlogo favorita in zasluženo osvojila pokalno lovoriko, ki so jo na tem turnirju branili jeseniški železarji. Slednji bodo že ob prihajajočem koncu tedna vstopili v novo sezono alpske lige, pred zmaji je še 11 dni do začetka izziva v ICEHL.Po pričakovanju sta se vodilni slovenski hokejski moštvi uvrstili v blejski finale, ta je pritegnil okrog 500 hokejskih privržencev, ti so ob koncu pospremili zmago ljubljanskega moštva proti jeseniškem s. Kot vedno je bil pristop Gorenjcev proti svojim velikim tekmecem na visoki ravni, tudi– v prejšnji sezoni na klopi Jesenic, zdaj Olimpijin strateg – je poudaril, da izjemna borbenost že zelo dolgo krasi to jeseniško zasedbo. »Seveda smo bili favoriti, nikakor pa te vloge ni lahko potrditi. Še zlasti ne, ko tekmec zabije vodilni gol. Toda značaj naše ekipe je bil v nadaljevanju res na visoki ravni,« je povedal omenjeni trener, ki se je pred enim letom veselil pokalne lovorike z železarji, zdaj jo je dvignil skupaj z zmaji. V hipu je prejel pohvale, češ da se nanj lepijo odločilne zmage: »Ah, gremo iz dneva v dan, meni pomeni veliko dnevno napredovanje igralcev. Zdaj sta pred nami še dve pripravljalni tekmi (Innsbruck v gosteh in MAC iz Budimpešte v Tivoliju; o. p.), potem pa že 17. t. m. prva tekma v ICEHL,« poskusi ostati na trdnih tleh Šivic.Prepričan je o konkurenčnosti svoje ekipe, tudi o tujih okrepitvah, ki pa z izjemo Sebastiena Pichéja, hokejista z izkušnjami iz razširjene avstrijske lige, zaenkrat predstavljajo uganko, kako vidni bodo v zahtevnih predstavah sezone. Najboljši igralec tega finala je bilpovratnik med zmaji.Jeseničani tako v kadru kot tudi pripravljenosti zaostajajo za večnimi tekmeci. To seveda ne preseneča, v novi sezoni ostajajo v alpski ligi, Olimpija štarta v višjem razredu. »Želimo pa si korak več. Dvakrat smo bili na pragu finala AHL, pa se nam je izmuznil na 5. tekmi,« poudari novi kapetan moštva: »Poznam to vlogo, saj sem pomagal prejšnjemu kapetanuin se od njega marsikaj naučil.«Med železarji je všečna nova napadalna naveza Elo-Viikilä-E. Pance, uganka ostaja učinek vratarja. Resda je v soboto zbral 40 obramb, a precej tudi zavoljo odbitih ploščkov in tako v eni akciji dveh ali treh strelov. In prav pri prvem golu tekmecev ga je polomil, ko je imel plošček že v rokavici, pa se mu je odbil, v nadaljevanju akcije pa so tekmeci zadeli v polno ...