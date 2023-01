Pod Rožnikom se bo na ledu po finsko plesalo

Hokejski klub SŽ Olimpija se je po odpovedi prejšnjemu trenerju Mitji Šivicu dogovorilo za sodelovanje s priznanim finskim trenerjem Anttijem Karhulo, ki prevzema vodenje članske ekipe. Antti Karhula izhaja iz finske hokejske šole in je svojo trenersko kariero gradil na Finskem v ligi mestis, v erste ligi na Madžarskem, v ligi ICEHL je bil trener Fehervar AV19 in nazadnje trener Banske Bystrice. V četrtek je prispel v Ljubljano in bo ekipo vodil že na drevišnjem gostovanju v Gradcu (tekma je ob 19.15). Klub in Antti Karhula sta sklenila sodelovanje tudi za naslednjo sezono.

»V zadnjih dneh so se v klubu zgodile velike spremembe, zato me zelo veseli me, da smo v našo hokejsko družino pripeljali finskega hokejskega strokovnjaka. Verjamemo, da bo znal fante motivirati in pripraviti na najpomembnejši del sezone, ki je pred nami. Še posebej nas veseli, da smo z Attijem Karhulo našli skupni imenovalec tudi pri nadaljevanju naše zgodbe, torej razvoju slovenskih hokejistov in delu z mladimi. Aktivno bomo začeli tudi graditi ekipo za naslednjo sezono,« pravi Miha Butara, predsednik HK SŽ Olimpija. Antti Karhula je dodal: »Vse se je zgodilo zelo hitro in z veseljem sem se odzval vabilu iz Ljubljane. O Olimpiji in mestu sem slišal le dobre stvari in vesel sem, da sem tu.«

Olimpijo pa je zapustil kanadski napadalec Marc-Olivier Vallerand. Odhaja v Veliko Britanijo, imena kluba pa zaradi medsebojnega dogovora iz vrst ljubljanske ekipe še niso mogli razkriti. »Vallerand je odličen igralec, ki pa žal letos zaradi poškodb ni igral toliko, kot smo si želeli,« je po odhodu 33-letnika dejal direktor kluba Anže Ulčar. Vallerand je k Olimpiji prišel prav iz Velike Britanije, kjer je v sezoni 2021/22 igral za Sheffield Steelers in na 45 tekmah dosegel 26 golov ter 33 podaj. V Ljubljani je za Olimpijo odigral 17 tekem ter se petkrat vpisal med strelce, osemkrat pa med podajalce.