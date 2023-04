Risi še drugič premagali Italijo

Slovenska hokejska reprezentanca je odigrala peto pripravljalno tekmo pred svetovnim prvenstvom elitne skupine maja v Rigi. Tako kot v četrtek se je na Bledu merila z Italijo. Izbranci Matjaža Kopitarja so včeraj zmagali s 4:2, danes pa s 4:1 (2:0, 0:0, 2:1).

Slovenci so hitro povedli, v šesti minuti je po podajah Blaža Gregorca in Žige Jegliča zadel Jan Urbas. Slovenija je imela takrat dva igralca več na ledu. V 12. minuti so gostitelji podvojili prednost, takrat je zadel Jeglič, podala pa sta Gregorc in Ken Ograjenšek. Spet je bil za Italijane usoden slovenski powerplay.

Drugi del igre je minil brez zadetkov, v tretjem pa so Italijani sprva zmanjšali zaostanek, ko je v 48. minuti ob powerplayu zadel Marco Zanetti. Z igralcem več pa so bili Slovenci znova uspešni v 51. minuti, spet je zadel igralec tekme Jeglič, podala sta Urbas in Gregorc. Tudi četrti gol na tekmi so domači dosegli ob številčni premoči na ledu. V 60. minuti je zadel Tadej Čimžar, podala pa sta Nik Simšič in Blaž Tomaževič.

Premešana postava

Kopitar je tokrat sicer nekoliko spremenil postavo. Namesto Anžeta Kuralta, Roberta Saboliča in Roka Tičarja so danes zaigrali Jeglič, Urbas in Miha Verlič.

Ob njih pa so bili v kadru še vratarja Gašper Krošelj, ki je branil včeraj, in Luka Gračnar, ki je dobil priložnost danes, branilci Kristjan Čepon, Aljoša Crnović, Blaž Gregorc, Aleksandar Magovac, Žiga Pavlin, Matic Podlipnik, Miha Štebih in Nejc Stojan ter napadalci Miha Beričič, Tadej Čimžar, Gregor Koblar, Luka Maver, Ken Ograjenšek, Žiga Pance, Nik Simšič, Blaž Tomaževič in Miha Zajc.

Prejšnji teden je Slovenija igrala dve tekmi v Mariboru s Poljsko, obe sta se končali šele po kazenskih strelih. Prvo so Slovenci dobili s 3:2, drugo izgubili s 3:4. Izbrana vrsta bo do začetka SP, prva tekma Slovence čaka 13. maja, skupno odigrala deset prijateljskih tekem. Na prvi je v Beljaku Avstrijo premagala s 5:3.

Prihodnji teden Slovence v Parizu čakata obračuna s Francijo v petek in soboto.