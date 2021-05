Risi so v prvem nastopu v Tivoliju gladko ugnali Avstrijo

Hokejska reprezentanca Slovenije je v prvem nastopu na pripravljalnem turnirju v Ljubljani premagala Avstrijo s 3:1 (3:1, 0:0, 0:0). Po prosti nedelji bo naslednjo tekmo odigrala v ponedeljek ob 20. uri s Francijo.



Za slovenske rise so po hitrem zaostanku z 0:1 zadeli Žiga Pešut (5.), Gregor Koblar (7.) in Blaž Tomaževič (15.). Selektor Matjaž Kopitar je sicer dal tokrat prosto nekaterim najbolj izkušenim igralcem, poudarek pa namenil mladim, ki si bodo skušali priboriti vabilo za nadaljevanje reprezentančne sezone.



Na turnirju, ki je prvi preizkus pred največjim izzivom sezone, poletnimi olimpijskimi kvalifikacijami na Norveškem, bo danes na sporedu še tekma Romunija – Francija (20.00), predvidenega zadnjega dvoboja med Poljsko in Ukrajino pa ne bo, ker Ukrajinci še niso dobili vse opreme.



Matjaž Kopitar, selektor slovenske reprezentance: »Vesel sem ne le zavoljo zmage, temveč tudi zaradi spoznanja, da na tekmi uresničujemo to, kar smo vadili v zadnjih štirih dneh treninga. Imamo precej mladih igralcev v moštvu, od njih za zdaj ne morem zahtevati preveč, lahko pa sem zadovoljen, kako so pristopili nalogam in ohranjali zbranost v igri. Za naslednjo tekmo proti Franciji bomo opravili nekaj sprememb, trije, ki danes niso igrali, bodo dočakali priložnost, zamenjali bomo tudi vratarja. Naša številka 1 je Gašper Krošelj, imel je precej težav v sezoni s poškodbami, sam je prosil, da bi se udeležil teh priprav. Verjamem, da bodo zanj koristne, na tekmah turnirja pa ga ne bom več obremenjeval, tako da bodo zdaj dobili priložnost drugi trije vratarji (Luka Gračnar, Matija Pintarič, Žan Us, o. p.).«



Blaž Tomaževič, napadalec: »Lepo je bilo slaviti naslov državnih prvakov, a po dnevu sprostitve je bilo hitro treba preusmeriti misli na ta reprezentančni izziv. Zame je ta poseben in prav mikaven. V hipu se moraš prilagoditi na drugačne trenerjeve poteze, upam, da nam bo šlo dobro tudi v prihodnjih dneh.«

