Rok Tičar iz Celovca na Dunaj

Ugibanja ni več, še zadnji od naših od udarnih adutov pri hokejski reprezentanci je odgnal vprašanja o delodajalcu v novi sezoni. Rok Tičar, 34-letni napadalec, ki je od zime 2020 zelo uspešno igral za KAC iz Celovca, bo poslej branil barve moštva Vienna Capitals.

Ta klub sta si med nekdanjimi risi v posebej lepem spominu ohranila brata David in Marcel Rodman. Tudi za Tičarja, ki so ga v Celovcu kar presenetljivo odslovili in si zato nakopali bes navijačev, pa zdaj dunajski klub predstavlja novi pomemben izziv na že doslej prav lepi športni poti.

»Cilj mi je bil ostati v Avstriji, možnost prihoda na Dunaj pa je zame izjemna. Kot tekmecu mi je bilo tu vedno težko igrati in naj tako glede igre dunajskega moštva ostane tudi v prihodnje,« je dejal eden vodilnih risov.