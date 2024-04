Slovenke visoko izgubile proti Italiji

Slovenska ženska hokejska reprezentanca je na zadnji, peti tekmi svetovnega prvenstva divizije I (skupine B) v Rigi doživele tretji poraz, s 6:1 (2:0, 2:0, 2:1) so bile boljše Italijanke. Slovenke so ob treh porazih vpisale še dve zmagi, od tega eno po podaljšku in končale s petimi točkami. Slovenske hokejistke so po uvodni zmagi proti Poljski s 4:1 nato izgubile proti Slovaški z 0:4. Po kazenskih strelih so ugnale domačinke Latvijke s 4:3, prvenstvo pa zaključile s porazoma proti Veliki Britaniji z 1:2 in sobotnim visokim proti zahodnim sosedam.

Izbranke selektorja Boštjana Kosa so si kljub dvema porazoma ob koncu zagotovile obstanek v tej ravni tekmovanja. Poljakinje imajo na zadnjem, šestem mestu dve točki in čeprav jih danes kasneje še čaka tekma s Slovaško, Slovenk več ne morejo ujeti, saj imajo slabši medsebojni izkupiček. Na vrhu skupine sta za zdaj prav Slovaška, ki je letos v ta kakovostni razred prišla iz kakovostnejše skupine A, in Italija z devetimi točkami, a ima Slovaška lepo priložnost da si zagotovi povratek v konkurenco višje z zmago proti Poljakinjam. Zadnja tekma te skupine bo Velika Britanija – Latvija, v vsakem primeru pa bodo Slovenke končale na petem mestu.

Podobno kot proti Veliki Britaniji so tudi tokrat Slovenke bile v podrejenem položaju iz strelskega vidika (52-15). Italijanke so v prvi in drugi tretjini proti vratom Slovenk sprožile po 17 strelov, medtem ko jih je Slovenija skupaj zmogla devet, od tega le tri v drugi tretjini. Tudi v zadnji se razmerje strelov ni spreminjalo.

Napredek je viden

Italijanke so v uvodnih tretjinah dosegle po dva zadetka, Slovenke so ostale praznih rok. V vodstvo je Italijo sredi prve tretjine popeljala Anna Caumo, na 2:0 je pol minute pred koncem povišala Marta Mazzocchi. V drugi tretjini so Italijanke zadele dvakrat v razmaku dobre minute in povišale na 4:0, uspešni sta bili Rebecca Roccella in Carola Saletta. V sklepni tretjini si je več priložnosti še naprej ustvarjala italijanska izbrana vrsta, a so Slovenke le prišle do prvega zadetka, ko je na 1:4 v 50. minuti znižala Arwen Nylaander. Vseeno pa so Slovenke popustile ob koncu in znova prejele dva hitra zadetka, ko so Italijanke po zaslugi Laure Lobis in Maddalene Bedont postavile končnih 6:1.

»Na žalost se je tekma končala, kot se je. Seveda so bili apetiti večji, vedele smo, da nam zmaga prinaša tudi medaljo. Roko na srce so nas Italijanke v nekaterih delih igre nadigrale. Dale smo vse od sebe, mogoče nam je na koncu tudi zmanjkalo moči. Osnovni cilj smo izpolnile, raven hokeja so povečuje, morda ne tako hitro, kot bi si želele,« je ocenila kapetanka Pia Pren.

»Pristop je bil pravi, a nam ni steklo v napadu. Kot celoto gledano je bilo zelo dobro, videl se je napredek v igri. Izpolnili smo osnovni cilj, žal nam ni uspelo izpolniti želje, da bi prišli do medalje. Dosegli smo dve pomembni zmagi, dekleta imajo pravi pristop in način, kako zastopati svojo državo. Želimo si, da bi se lahko večkrat dobili skupaj in še dodali naši kakovosti,« pa je celotno tekmovanje ocenil selektor Boštjan Kos.