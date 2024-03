Vedno sem za Jesenice, razen ko igram proti njim

V nadaljevanju preberite:

Zgodba o hokejistih, ki so prve korake in uveljavltev doživeli v Podmežakli, nato pa se preselili v Tivoli, je že zelo dolga. Nekateri so zablesteli, drugi malo manj. Med temi prvimi je vsekakor 33-letni slovenski reprezentančni branilec Aleksandar Magovac. Kako se zdaj ozira h končani mednarodni sezoni svojega moštva in kako odšteva do prihajajočega novega domačega derbija? Kako se kot otrok Jesenic počuti ob prihodu v Olimpijinem dresu na led dvorane Podmežakla ter zakaj mu je še posebej pomembno, da takrat dobro igra. Magovac se je tudi uveljavil pri izbrani vrsti pod vodstvom selektorja Matjaža Kopitarja,zdaj je slednjega zamenjal Edo Terglav, med risi pa so številni novi obrazi ...