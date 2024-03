Z dvema goloma je Kopitar zrežiral visoko zmago kraljev

Ekipa Los Angeles Kings je v severnoameriški hokejski ligi NHL prišla do 35 zmage. Kralji so na ledu domače dvorane z izidom 6:2 premagali že odpisano ekipo Chicago Blackhawks. Z izjemno predstavo se je izkazal kapetan kraljev Anže Kopitar. Slovenski as je dvakrat zadel, ekipi pa je pomagal tudi z asistenco.

Kopitar je vse tri točke vpisal v drugi tretjini, najprej je asistiral pri golu Vladislava Gavrikova za 2:1, nato pa se je še sam vpisal med strelce. In to dvakrat, za 3:1 in 4:1.

Kralji v razvrstitvi zahodne konference zasedajo sedmo mesto, ki jih še pelje v končnico in boj za prvaka. Na 68 tekmah so zbrali vsega skupaj 81 točk, dve več od prvakov Vegas Golden Knights. Vodilna ekipa zahodne konference Vancouver Canucks ima na vrhu lestvice 94 točk.

Redni del lige NHL se bo končal 18. aprila. Kralje do konca rednega dela čaka še 14 tekem.