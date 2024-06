Državi ponudili odkup Akademskega kolegija

V nadaljevanju preberite:

Na magistratu so sredi maja prejeli prošnjo Študentskega doma (ŠD) Ljubljana za podaljšanje najemne pogodbe za Akademski kolegij v Baragovem semenišču. Ker obstoječa najemna pogodba velja le do prvega oktobra, bodo, kot pravijo na MOL, o prošnji odločali »v najkrajšem možnem času«. Študentje bodo torej šele poleti izvedeli, ali bodo v domu ostali ali ne. Visokošolskemu ministrstvu, sicer ustanovitelju Akademskega kolegija, pa so na občini že predlagali odkup teh prostorov.