Večkratni slovenski prvak nocoj v Nemčiji pred doslej najtežjim preizkusom

V zadnjih letih najboljši slovenski profesionalni boksar Andrej Baković se bo drevi predstavil občinstvu v Kulmbachu na Bavarskem. Na tamkajšnji prireditvi bo prekrižal pesti z Gruzincem Jemalom Šalamberidzejem.

»To bo moj najtežji nasprotnik doslej med profesionalci. O tem sem se prepričal med gledanjem posnetkov Jemalovih dvobojev. Da gre za kakovostnega tekmeca, kaže tudi njegova statistika. Od dosedanjih 17 obračunov jih je deset odločil v svojo korist (šest predčasno), poleg tega ima še en neodločen izid in šest porazov,« je Baković dobro proučil 29-letnega boksarja iz Kutaisija v Gruziji.

Trdno je odločen, da svojo poklicno statistiko, v kateri ima 16 zmag (12 z nokavtom) in nobenega poraza, obdrži brezhibno. »Pripravljen sem zelo dobro in tako se tudi počutim. Verjamem vase in v uspešen nastop,« je pred odhodom v Nemčijo sporočil 34-letni Ljubljančan, ki bi s 17. zaporedno zmago zagotovo pridobil na svetovni lestvici.

»Še ne tako dolgo nazaj sem bil v supervelterski kategoriji na 800. mestu, zdaj pa sem na 261. mestu (med skoraj 2000 rangiranimi boksarji – op. p.),« je razkril Baković, ki rad spremlja tudi nogomet. Ni skrivnost, da navija za ljubljansko Olimpijo. Če ne bi imel nocoj dvoboja, bi si z zanimanjem ogledal finale lige prvakov. In kako se glasi njegova napoved zaključnega obračuna na Wembleyju? »Rad bi, da bi zmagala Borussia, toda šesti čut mi govori, da bo lovoriko osvojil Real,« je še dejal večkratni državni prvak v boksu.