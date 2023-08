Z novim kapetanom Žigo Pavlinom zmaji danes na Slovaškem

Potem ko se je prek tisoč gledalcev zbralo ob začetku tega tedna na premieri nove tivolske sezone (Olimpija - Yale ZDA 2:3; Bičevskis, Mahkovec), je na dlani, da ljubitelji hokeja pri nas že težko čakajo na novo tekmovalno sezono. V Ljubljani so si začrtali cilj uvrstitve v končnico ICEHL, pri moštvu je več sprememb, novi kapetan zmajev pa je naš izkušeni reprezentant Žiga Pavlin.

S soigralci ga do štarta v odprtem avstrijskem prvenstvu čaka še nekaj pripravljalnih tekem, za začetek od četrtka do sobote turnir v Zvolenu na Slovaškem, kjer bosta gostovala tudi Frydek-Mistek (Češ) in Tychy (Pol). Danes se bodo ob 18. uri zeleno-beli pomerili z domačim moštvom.

Jeseničani pa so na uvodni pripravljalni tekmi sezone v Zell am Seeju doživeli poraz (1:3; Jezovšek), v torek (22. t. m.) se bodo prvič predstavili domačim navijačem. V Podmežakli bodo igrali z nemškim drugoligašem iz Rosenheima. Tudi med železarji je glede na prejšnjo sezono več sprememb, moštvo bo branilo naslov zmagovalca alpske lige, seveda pa bo najprej poglavitni cilj uvrstitev v končnico tega tekmovanja.