Žiga Pavlin: V Latvijo odločno po dve zmagi

V taboru slovenske hokejske reprezentance odštevajo do začetka svetovnega prvenstva v Rigi. Uspešno so prestali pripravljalni preizkušnji v Budimpešti, kjer smo se pogovarjali z našim izkušenim branilcem Žigo Pavlinom. Kako je videl drugo tekmo pred kar 7500 gledalci, kaj je treba storiti v zadnjih dneh do štarta in koliko med risi pogreša Anžeta Kopitarja, s katerim je bil sostanovalec na olimpijskih igrah?