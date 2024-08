Ben O'Connor je ušel iz Rogličevih vajeti

V nadaljevanju preberite:

Taktične oddaje vodstva v skupnem seštevku so na tritedenskih dirkah dvorezen meč. Po eni strani prinašajo razbremenitev ekipe, ki ga je prej branila, po drugi lahko dajo krila nepričakovanemu tekmecu. To se je Primožu Rogliču zgodilo v 6. etapi Vuelte, v kateri s pomočniki iz ekipe Red Bull Bora Hansgrohe bržkone ni pričakoval izjemne predstave Bena O'Connorja (Dechathlon Ag2r), ki se je odpeljal etapni zmagi in rdeči majici z naskokom skoraj petih minut naproti.