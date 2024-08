Primož Roglič se je vrnil z najhitrejšo vožnjo na čas v karieri

Uvodna etapa 79. Vuelte se je razpletla s še eno zmago ekipe UAE, tokrat jo je zasedbi Tadeja Pogačarja, ki je prevladoval na Giru in Vuelti, prikolesaril Američan Brandon McNulty. Gotovo pa so bili z 12-kilometrsko vožnjo na čas v Lizboni zadovoljni tudi v taboru Primoža Rogliča. Zasavski as iz moštva Red Bull Bora Hansgrohe je na povsem ravninski in vetrovni preizkušnji zasedel 8. mesto, pri čemer je bil najhitrejši med kandidati za končno zmago čez tri tedne v Madridu.

Rogličevi navijači so se spraševali, v kakšnem stanju je njihov ljubljenec prišel na štart Vuelte, potem ko si je pri padcu v 12. etapi Toura 11. julija zlomil vretence in ni dirkal več kot mesec dni. Na odgovor so morali čakati do večernih ur, saj se je 34-letni Kisovčan s štartne rampe pognal šele po 20. uri po srednjeevropskem času.

A čakanje se je izplačalo, Rogla se sicer ni vpletel v napet boj za zmago, ki jo je McNulty odnesel dve sekundi pred presenečenjem dneva, 22-letnim Čehom Mathiasom Vackom (Lidl Trek), in tri sekunde pred vidno razočaranim Woutom van Aertom (Visma Lease a Bike).

Najhitrejša čez 57 km/h

Uvodna preizkušnja letošnje dirke po Španiji je bila izjemno hitra, najhitrejša kolesarja sta presegla povprečno hitrost 57 km/h, Roglič pa je bil v povprečju za dober kilometer na uro počasnejši od njiju. S povprečno hitrostjo 55,943 km/h – tako hitre posamične vožnje na čas Roglič, ki sicer blesti na bolj zahtevnih, počasnejših trasah, še ni odpeljal – je dosegel 8. čas, 17 sekund za McNultyjem.

Brandon McNulty je prvi nosilec rdeče majice na 79. Vuelti. FOTO: Miguel Riopa/AFP

Med kandidati za končno zmago se je odrezal najbolje, najbolj enakovreden mu je bil João Almeida (UAE), ki je bil samo dve sekundi počasnejši. Sledili so Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) 9 sekund za Rogličem, Adam Yates (UAE) 17, Enric Mas (Movistar) 22, Richard Carapaz (EF Education) 23 in lanski zmagovalec Vuelte Sepp Kuss (Visma Lease a Bike) 36 sekund za slovenskim asom.

Roglič, ki je pred začetkom dirke potožil, da še čuti posledice padca na Touru, je tako z odliko prestal prvi preizkus pripravljenosti na Vuelti, na kateri lovi rekordno četrto zmago, s katero bi se izenačil z Robertom Herasom. Pot do nje bo kajpak še zelo dolga, odločilni pa bodo številni vzponi na poti do cilja v Madridu. Prva gorska preizkušnja ga čaka v 4. etapi, prvi na španskih cestah. Preostali portugalski preizkušnji sta bolj kot ne namenjeni peščici šprinterjev, ki so prišli na štart. Boj za etapno zmago in prevzem rdeče majice, ki jo je kot prvi oblekel McNulty, je že napovedal van Aert.

