Primož Roglič ne ve, kaj je hujše, vročina ali hitrost

Primož Roglič je v Andaluziji preživel vroč (na štartu so namerili 43 stopinj Celzija), vendar miren prvi dan v rdeči majici. V 5. etapi Vuelte so morali njegovi pomočniki iz ekipe Red Bull Bora Hansgrohe poskrbeti le za to, da je varno prikolesaril v cilj v Sevilli. Pobudo sta prevzeli moštvi Wouta van Aerta (Visma Lease a Bike) in Kadena Grovesa (Alpecin Fenix), ki se borita za šprinterski prestiž. Vendar se je njun prepir končal z dobičkom tretjega – Pavla Bittnerja (DSM).