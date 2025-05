Bettini: Obožujem Rogličevo zgodbo, a zmagal bo Ayuso

V nadaljevanju preberite:

Komur kolesarski spomin seže v prvo desetletje tega stoletja, ne bo nikoli pozabil Paola Bettinija, nizkoraslega Italijana z velikim srcem, ko je bilo treba poskrbeti za napadalno dirkanje, ki navdušuje množice. To mu ni prineslo le simpatij med navijači, temveč tudi velike uspehe, med drugim dva zaporedna naslova svetovnega prvaka in olimpijsko zlato. Še vedno je povezan s kolesarstvom in s karavano Gira jutri prihaja v Slovenijo. Pred tem si je vzel čas za ekskluzivni intervju za Delo.