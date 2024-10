Urška Žigart naslednje leto za novo ekipo

Slovenska kolesarka Urška Žigart je včeraj uradno naznanila, da bo s sezono 2025 zamenjala ekipo. Kot so sporočili iz belgijske ekipe AG Insurance - Soudal, so s 27-letno slovensko reprezentantko podpisali dveletno pogodbo.

»Vznemirjena sem, tako kot verjetno vsi, ki po dolgem času zamenjajo ekipo. Upam, da bom še naprej vsako leto napredovala in da nam bo skupaj s sotekmovalkami uspelo doseči nekaj velikega. Vesela sem, da se pridružujem tej ekipi, in poglejmo, kaj nam bo prineslo naslednje leto,« je v objavi na Instagramu ob tem dejala Žigartova, ki je že deset let v profesionalnem kolesarstvu.

»Vsaka sprememba je težka. Vendar pa sprememba lahko prinese tudi rast in glede na vse, kar sem slišala o ekipi, se počutim mirno, samozavestno in pripravljeno,« je slovenska prvakinja dodala v izjavi za novo ekipo.

Žigartova je z 88. mestom najboljša slovenska kolesarka na svetovni lestvici Mednarodne kolesarske zveze. Letos je bila 12. v skupni razvrstitvi dirke po Italiji, deveta v skupnem seštevku dirke po Švici, obenem pa je postala državna prvakinja tako na cestni dirki kot v vožnji na čas. Kljub temu je ostala brez nastopa na olimpijskih igrah v Parizu.

Na zadnji dirki v sezoni po Emiliji je v začetku oktobra še v dresu avstralske ekipe Liv AlUla Jayco zasedla četrto mesto, kar je bil eden njenih najbolj odmevnih izidov v sezoni.